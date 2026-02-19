Установка ГБО на авто из-за границы – как оформить переоборудование и государственную регистрацию
В Украине водители могут устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) как на новые, так и на подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, еще до первой государственной регистрации. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Это позволяет сразу пользоваться более экономичным видом топлива и экономит время и средства, ведь все этапы можно пройти за один визит в сервисный центр МВД с одноразовой оплатой и сертификацией.
Порядок установки ГБО на ввезенный подержанный автомобиль
Для автомобилей, которые уже были в использовании за рубежом, процедура предусматривает несколько этапов:
- Растаможивание автомобиля.
- Получение разрешения на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ГосавтотрансНИИпроект».
- Монтаж оборудования на сертифицированной станции технического обслуживания.
- Сертификация переоборудованного авто, получение акта приема-передачи и свидетельства о согласовании конструкции.
- Проведение экспертного исследования транспортного средства в Экспертной службе МВД.
- Обращение в сервисный центр МВД для государственной регистрации.
После завершения всех этапов свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива (например, S – бензин/газ). Администратор вносит данные о ГБО только на основании сертификата соответствия.
Установка ГБО на новый автомобиль
Если речь идет о новом транспортном средстве, порядок действий зависит от того, на каком этапе устанавливается оборудование — до или после регистрации. В любом случае изменения в конструкции автомобиля должны быть официально оформлены.
Главный сервисный центр МВД напоминает, что установка или снятие ГБО является переоборудованием, требующим обязательной государственной перерегистрации в сервисном центре на основании документов о соответствии требованиям безопасности дорожного движения.
Необходимые документы для перерегистрации
После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней обратиться в любой сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Для этого необходимы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о месте жительства;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- акт приема-передачи (в случае установки ГБО);
- свидетельство о согласовании конструкции;
- сертификат соответствия или акт технической экспертизы;
- таможенные документы (для ввезенного из-за границы авто);
- для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.
Присутствие автомобиля во время перерегистрации не обязательно. Соблюдение установленной процедуры гарантирует законность переоборудования и безопасную эксплуатацию транспортного средства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.