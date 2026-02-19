Установка ГБО на авто из-за границы – как оформить переоборудование и государственную регистрацию

ГБО можно устанавливать как на новые, так и на ввезенные подержанные автомобили – порядок действий зависит от типа транспорта.

В Украине водители могут устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) как на новые, так и на подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, еще до первой государственной регистрации. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Это позволяет сразу пользоваться более экономичным видом топлива и экономит время и средства, ведь все этапы можно пройти за один визит в сервисный центр МВД с одноразовой оплатой и сертификацией.

Порядок установки ГБО на ввезенный подержанный автомобиль

Для автомобилей, которые уже были в использовании за рубежом, процедура предусматривает несколько этапов:

Растаможивание автомобиля. Получение разрешения на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ГосавтотрансНИИпроект». Монтаж оборудования на сертифицированной станции технического обслуживания. Сертификация переоборудованного авто, получение акта приема-передачи и свидетельства о согласовании конструкции. Проведение экспертного исследования транспортного средства в Экспертной службе МВД. Обращение в сервисный центр МВД для государственной регистрации.

После завершения всех этапов свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива (например, S – бензин/газ). Администратор вносит данные о ГБО только на основании сертификата соответствия.

Установка ГБО на новый автомобиль

Если речь идет о новом транспортном средстве, порядок действий зависит от того, на каком этапе устанавливается оборудование — до или после регистрации. В любом случае изменения в конструкции автомобиля должны быть официально оформлены.

Главный сервисный центр МВД напоминает, что установка или снятие ГБО является переоборудованием, требующим обязательной государственной перерегистрации в сервисном центре на основании документов о соответствии требованиям безопасности дорожного движения.

Необходимые документы для перерегистрации

После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней обратиться в любой сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Для этого необходимы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации автомобиля;

акт приема-передачи (в случае установки ГБО);

свидетельство о согласовании конструкции;

сертификат соответствия или акт технической экспертизы;

таможенные документы (для ввезенного из-за границы авто);

для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.

Присутствие автомобиля во время перерегистрации не обязательно. Соблюдение установленной процедуры гарантирует законность переоборудования и безопасную эксплуатацию транспортного средства.

