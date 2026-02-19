  1. В Украине

Установка ГБО на авто из-за границы – как оформить переоборудование и государственную регистрацию

09:06, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГБО можно устанавливать как на новые, так и на ввезенные подержанные автомобили – порядок действий зависит от типа транспорта.
Установка ГБО на авто из-за границы – как оформить переоборудование и государственную регистрацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине водители могут устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) как на новые, так и на подержанные автомобили, ввезенные из-за границы, еще до первой государственной регистрации. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Это позволяет сразу пользоваться более экономичным видом топлива и экономит время и средства, ведь все этапы можно пройти за один визит в сервисный центр МВД с одноразовой оплатой и сертификацией.

Порядок установки ГБО на ввезенный подержанный автомобиль

Для автомобилей, которые уже были в использовании за рубежом, процедура предусматривает несколько этапов:

  1. Растаможивание автомобиля.
  2. Получение разрешения на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ГосавтотрансНИИпроект».
  3. Монтаж оборудования на сертифицированной станции технического обслуживания.
  4. Сертификация переоборудованного авто, получение акта приема-передачи и свидетельства о согласовании конструкции.
  5. Проведение экспертного исследования транспортного средства в Экспертной службе МВД.
  6. Обращение в сервисный центр МВД для государственной регистрации.

После завершения всех этапов свидетельство о регистрации выдается сразу с указанным видом топлива (например, S – бензин/газ). Администратор вносит данные о ГБО только на основании сертификата соответствия.

Установка ГБО на новый автомобиль

Если речь идет о новом транспортном средстве, порядок действий зависит от того, на каком этапе устанавливается оборудование — до или после регистрации. В любом случае изменения в конструкции автомобиля должны быть официально оформлены.

Главный сервисный центр МВД напоминает, что установка или снятие ГБО является переоборудованием, требующим обязательной государственной перерегистрации в сервисном центре на основании документов о соответствии требованиям безопасности дорожного движения.

Необходимые документы для перерегистрации

После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней обратиться в любой сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Для этого необходимы:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта со справкой о месте жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • акт приема-передачи (в случае установки ГБО);
  • свидетельство о согласовании конструкции;
  • сертификат соответствия или акт технической экспертизы;
  • таможенные документы (для ввезенного из-за границы авто);
  • для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.

Присутствие автомобиля во время перерегистрации не обязательно. Соблюдение установленной процедуры гарантирует законность переоборудования и безопасную эксплуатацию транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

сервисный центр МВД авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В парламенте решают, нужно ли усиливать ответственность за нарушение безопасности свидетелей

Эксперты обращают внимание, что предложенные законопроектом административные санкции могут оказаться строже уголовного наказания.

Новые правила пожарной безопасности для бизнеса и мобильных операторов: как избежать штрафов

Изменения в Правила пожарной безопасности внедряют строгие лимиты на группировку генераторов и устанавливают обязанность ежедневной отчетности для заведений с ночным пребыванием людей.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]