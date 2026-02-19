  1. В Україні

Встановлення ГБО на авто з-за кордону – як оформити переобладнання та державну реєстрацію

09:06, 19 лютого 2026
ГБО можна встановлювати як на нові, так і на ввезені вживані автомобілі — порядок дій залежить від типу транспорту.
В Україні водії можуть встановлювати газобалонне обладнання (ГБО) як на нові, так і на вживані автомобілі, ввезені з-за кордону, ще до першої державної реєстрації. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Це дозволяє одразу користуватися економічнішим видом пального та економить час і кошти, адже всі етапи можна пройти за один візит до сервісного центру МВС з одноразовою сплатою та сертифікацією.

Порядок встановлення ГБО на ввезене вживане авто

Для автомобілів, що вже були у використанні за кордоном, процедура передбачає кілька етапів:

  1. Розмитнення автомобіля.
  2. Отримання дозволу на встановлення ГБО від Головного сервісного центру МВС або ДП «ДержавтотрансНДІпроект».
  3. Монтаж обладнання на сертифікованій станції технічного обслуговування.
  4. Сертифікація переобладнаного авто, отримання акту приймання-передачі та свідоцтва про погодження конструкції.
  5. Проведення експертного дослідження транспортного засобу в Експертній службі МВС.
  6. Звернення до сервісного центру МВС для державної реєстрації.

Після завершення всіх етапів свідоцтво про реєстрацію видається одразу із зазначеним видом палива (наприклад, S – бензин/газ). Адміністратор вносить дані про ГБО лише на підставі сертифіката відповідності.

Встановлення ГБО на новий автомобіль

Якщо йдеться про новий транспортний засіб, порядок дій залежить від того, на якому етапі встановлюється обладнання — до або після реєстрації. У будь-якому випадку зміни в конструкції автомобіля повинні бути офіційно оформлені.

Головний сервісний центр МВС нагадує, що встановлення або зняття ГБО є переобладнанням, що вимагає обов’язкової державної перереєстрації в сервісному центрі на підставі документів про відповідність вимогам безпеки дорожнього руху.

Необхідні документи для перереєстрації

Після встановлення ГБО власник має протягом 10 днів звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для внесення змін у реєстраційні документи. Для цього потрібні:

  • паспорт громадянина України або ID-картка з довідкою про місце проживання;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію авто;
  • акт приймання-передачі (у разі встановлення ГБО);
  • свідоцтво про погодження конструкції;
  • сертифікат відповідності або акт технічної експертизи;
  • митні документи (для ввезеного з-за кордону авто);
  • для юридичних осіб — наказ про призначення відповідальної особи.

Присутність автомобіля під час перереєстрації не обов’язкова. Дотримання встановленої процедури гарантує законність переобладнання та безпечну експлуатацію транспортного засобу.

