Минобороны рассматривает продажу SIM-карт по паспортам из-за угрозы FPV-дронов

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») заявил о новой тактике применения FPV-дронов противником — с использованием сети мобильной связи LTE для управления ими. Для реализации этой схемы, в частности, используются украинские SIM-карты.

Бескрестнов отметил, что украинская сторона работает над противодействием этой тактике в круглосуточном режиме, однако подчеркнул, что противник постоянно ищет способы обхода любых технических решений.

В качестве одного из возможных мер реагирования советник министра обороны назвал введение продажи SIM-карт по паспортам с ограничением их количества на одного человека. Он признал, что такое решение является политически чувствительным и требует изменений в законодательстве, в частности голосования в Верховной Раде, однако считает его целесообразным по крайней мере на период военного положения.

По его оценке, это не гарантирует полного устранения проблемы, однако может существенно ограничить масштабы неконтролируемого оборота SIM-карт. Также среди возможных вариантов рассматривается временное ограничение услуг передачи данных в определенных форматах, хотя такие шаги могут оказать значительное влияние на гражданскую жизнь.

