  1. В Украине

Минобороны рассматривает продажу SIM-карт по паспортам из-за угрозы FPV-дронов

15:42, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине обсуждают ограничения на продажу SIM-карт в ответ на новую тактику применения FPV-дронов.
Минобороны рассматривает продажу SIM-карт по паспортам из-за угрозы FPV-дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») заявил о новой тактике применения FPV-дронов противником — с использованием сети мобильной связи LTE для управления ими. Для реализации этой схемы, в частности, используются украинские SIM-карты.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Бескрестнов отметил, что украинская сторона работает над противодействием этой тактике в круглосуточном режиме, однако подчеркнул, что противник постоянно ищет способы обхода любых технических решений.

В качестве одного из возможных мер реагирования советник министра обороны назвал введение продажи SIM-карт по паспортам с ограничением их количества на одного человека. Он признал, что такое решение является политически чувствительным и требует изменений в законодательстве, в частности голосования в Верховной Раде, однако считает его целесообразным по крайней мере на период военного положения.

По его оценке, это не гарантирует полного устранения проблемы, однако может существенно ограничить масштабы неконтролируемого оборота SIM-карт. Также среди возможных вариантов рассматривается временное ограничение услуг передачи данных в определенных форматах, хотя такие шаги могут оказать значительное влияние на гражданскую жизнь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Комитет рассмотрит законопроект, который меняет порядок исполнения правонарушителями общественных работ

Законопроект позволяет назначать общественные работы даже если их нет в санкции статьи и расширяет географию их применения.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]