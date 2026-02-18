  1. В Україні

15:42, 18 лютого 2026
В Україні обговорюють обмеження на продаж SIM-карт у відповідь на нову тактику застосування FPV-дронів.
Міноборони розглядає продаж SIM-карт за паспортами через загрозу FPV-дронів
Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив про нову тактику застосування FPV-дронів противником — із використанням мережі мобільного зв’язку LTE для управління ними. Для реалізації цієї схеми, зокрема, застосовуються українські SIM-карти.

Бескрестнов зазначив, що українська сторона працює над протидією цій тактиці у цілодобовому режимі, однак підкреслив, що противник постійно шукає способи обходу будь-яких технічних рішень.

Як один із можливих заходів реагування радник міністра оборони назвав запровадження продажу SIM-карт за паспортами з обмеженням їх кількості на одну особу. Він визнав, що таке рішення є політично чутливим і потребує змін до законодавства, зокрема голосування у Верховній Раді, однак вважає його доцільним щонайменше на період воєнного стану.

За його оцінкою, це не гарантує повного усунення проблеми, однак може суттєво обмежити масштаби безконтрольного обігу SIM-карт. Також серед можливих варіантів розглядається тимчасове обмеження послуг передачі даних у певних форматах, хоча такі кроки можуть мати значний вплив на цивільне життя.

