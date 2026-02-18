ВАКС продлил срок действия обязанностей в отношении бывшего руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Следственный судья ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Хмельницкой областной МСЭК.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей в отношении бывшего руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Так, 18 февраля следственный судья Антикорсуда удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

Подозреваемая обязана:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

