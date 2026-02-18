  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВАКС продлил срок действия обязанностей в отношении бывшего руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

16:02, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следственный судья ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Хмельницкой областной МСЭК.
ВАКС продлил срок действия обязанностей в отношении бывшего руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей в отношении бывшего руководителя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, 18 февраля следственный судья Антикорсуда удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

Подозреваемая обязана:

  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Комитет рассмотрит законопроект, который меняет порядок исполнения правонарушителями общественных работ

Законопроект позволяет назначать общественные работы даже если их нет в санкции статьи и расширяет географию их применения.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]