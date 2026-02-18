ВАКС продовжив строк дії обов’язків щодо колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.

Так, 18 лютого слідчий суддя Антикорсуду задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

Підозрювана має:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

