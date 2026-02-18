Какие доплаты получат пенсионеры после 70, 75 и 80 лет в 2026 году

В 2026 году в Украине предусмотрено повышение пенсионных выплат для отдельных категорий пенсионеров.

В 2026 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат не только за счет индексации.

По информации Пенсионного фонда, возрастные надбавки назначаются без дополнительных обращений. Размеры доплат такие:

70–74 года — до 300 грн;

75–79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Надбавка начинает начисляться со дня рождения. Если пенсионер отмечает его первого числа месяца, доплату выплатят в полном объеме вместе с пенсией. Если же день рождения приходится, например, на 20-е число, средства начислят только за дни после этой даты — то есть пропорционально.

Важно учитывать: после 75 лет пенсионеру добавляют не всю сумму 456 грн сразу, а только разницу. Если в 70 лет уже была установлена доплата 300 грн, то после 75 лет дополнительно начислят 156 грн. В итоге общая надбавка составит 456 грн.

Право на возрастную надбавку зависит от размера пенсии. Если ежемесячная выплата превышает 10 340,35 грн, доплата не предусмотрена. Если же пенсия немного ниже этого порога, надбавку могут назначить частично.

