  1. В Украине

Какие доплаты получат пенсионеры после 70, 75 и 80 лет в 2026 году

23:31, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году в Украине предусмотрено повышение пенсионных выплат для отдельных категорий пенсионеров.
Какие доплаты получат пенсионеры после 70, 75 и 80 лет в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат не только за счет индексации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации Пенсионного фонда, возрастные надбавки назначаются без дополнительных обращений. Размеры доплат такие:

70–74 года — до 300 грн;

75–79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Надбавка начинает начисляться со дня рождения. Если пенсионер отмечает его первого числа месяца, доплату выплатят в полном объеме вместе с пенсией. Если же день рождения приходится, например, на 20-е число, средства начислят только за дни после этой даты — то есть пропорционально.

Важно учитывать: после 75 лет пенсионеру добавляют не всю сумму 456 грн сразу, а только разницу. Если в 70 лет уже была установлена доплата 300 грн, то после 75 лет дополнительно начислят 156 грн. В итоге общая надбавка составит 456 грн.

Право на возрастную надбавку зависит от размера пенсии. Если ежемесячная выплата превышает 10 340,35 грн, доплата не предусмотрена. Если же пенсия немного ниже этого порога, надбавку могут назначить частично.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Новый закон о жилищной политике оставляет владельцев без четкой формулы компенсации за изъятое жилье

Государство внедряет механизмы обновления устаревшего фонда: какие риски ожидают жильцов.

Комитет рассмотрит законопроект, который меняет порядок исполнения правонарушителями общественных работ

Законопроект позволяет назначать общественные работы даже если их нет в санкции статьи и расширяет географию их применения.

Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]