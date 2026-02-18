Які доплати отримають пенсіонери після 70, 75 та 80 років у 2026 році

У 2026 році в Україні передбачено підвищення пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.

У 2026 році українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат не лише через індексацію.

За інформацією Пенсійного фонду, вікові надбавки призначаються без додаткових звернень. Розміри доплат такі:

70–74 роки — до 300 грн;

75–79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Надбавка починає нараховуватися з дня народження. Якщо пенсіонер святкує його першого числа місяця, доплату виплатять у повному обсязі разом із пенсією. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20-те число, кошти нарахують лише за дні після цієї дати — тобто пропорційно.

Важливо врахувати: після 75 років пенсіонеру додають не всю суму 456 грн одразу, а лише різницю. Якщо у 70 років вже була встановлена доплата 300 грн, то після 75 років додатково нарахують 156 грн. У підсумку загальна надбавка становитиме 456 грн.

Право на вікову надбавку залежить від розміру пенсії. Якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 грн, доплата не передбачена. Якщо ж пенсія трохи нижча за цей поріг, надбавку можуть призначити частково.

