  1. В Україні

Які доплати отримають пенсіонери після 70, 75 та 80 років у 2026 році

23:31, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У 2026 році в Україні передбачено підвищення пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.
Які доплати отримають пенсіонери після 70, 75 та 80 років у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році українські пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат не лише через індексацію. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Пенсійного фонду, вікові надбавки призначаються без додаткових звернень. Розміри доплат такі:

70–74 роки — до 300 грн;

75–79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Надбавка починає нараховуватися з дня народження. Якщо пенсіонер святкує його першого числа місяця, доплату виплатять у повному обсязі разом із пенсією. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20-те число, кошти нарахують лише за дні після цієї дати — тобто пропорційно.

Важливо врахувати: після 75 років пенсіонеру додають не всю суму 456 грн одразу, а лише різницю. Якщо у 70 років вже була встановлена доплата 300 грн, то після 75 років додатково нарахують 156 грн. У підсумку загальна надбавка становитиме 456 грн.

Право на вікову надбавку залежить від розміру пенсії. Якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 грн, доплата не передбачена. Якщо ж пенсія трохи нижча за цей поріг, надбавку можуть призначити частково.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

В Україні почнуть перевіряти витрати на ВПО з 2022 року — Рада ініціює створення ТСК

Комісія зосередиться на програмах житлової допомоги, соціальних виплатах та гуманітарній підтримці для ВПО та постраждалих від війни.

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини.

У парламенті вирішують, чи потрібно посилювати відповідальність за порушення безпеки свідків

Експерти звертають увагу, що запропоновані законопроектом адміністративні санкції можуть виявитися суворішими за кримінальне покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]