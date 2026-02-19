  1. В Украине

УБД, участники войны и лица с инвалидностью: кто имеет право на дополнительный отпуск и выплаты

07:54, 19 февраля 2026
Кому предоставляется дополнительный отпуск, сколько он длится и сохраняются ли выплаты военнослужащим.
Военнослужащие имеют право на дополнительные отпуска в зависимости от своего статуса — в частности, как участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или те, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

Порядок предоставления таких отпусков, продолжительность и условия сохранения денежного обеспечения определены законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Во время действия военного положения процедура предоставления дополнительных отпусков имеет отдельные особенности, а право на денежную компенсацию при увольнении зависит от вида отпуска.

Поясняем, кто именно может воспользоваться дополнительными днями отдыха и сохраняется ли за этот период денежное обеспечение.

Кто имеет право на дополнительный отпуск:

1. Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны

Имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год.

Важно: денежное обеспечение (заработная плата) за этот период сохраняется.

2. Лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной

Могут получить до 3 недель дополнительного отпуска в год в удобное для себя время.

Важно: денежное обеспечение за этот период не сохраняется.

3. Участники войны

Имеют право до 2 недель дополнительного отпуска в год.

Важно: денежное обеспечение за этот период не сохраняется.

Особенности предоставления во время военного положения:

Отпуск предоставляется по решению командира воинской части на основании рапорта военнослужащего.

Обязательно учитываются выполнение боевых задач и оперативная обстановка.

Не допускается одновременное отсутствие более 30% личного состава.

Дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного. Использовать его можно в течение календарного года после приобретения соответствующего права. К отпуску могут добавляться 1–2 дня на дорогу в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно (не более 2 суток в одну сторону).

Важным условием при увольнении с военной службы является право на получение денежной компенсации за неиспользованные дни, которое зависит от вида отпуска.

Денежная компенсация при увольнении:

  • предусмотрена за отпуска, которые предоставляются с сохранением денежного обеспечения.
  • не предусмотрена за отпуска без сохранения денежного обеспечения.

Право на дополнительный отпуск для участников боевых действий сохраняется и после увольнения с военной службы и трудоустройства на гражданской должности по основному месту работы или по совместительству.

военные военнослужащие

