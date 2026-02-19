УБД, учасники війни та особи з інвалідністю: хто має право на додаткову відпустку і виплати

Кому надають додаткову відпустку, скільки вона триває та чи зберігаються виплати військовослужбовцям.

Військовослужбовці мають право на додаткові відпустки залежно від свого статусу — зокрема, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Порядок надання таких відпусток, тривалість та умови збереження грошового забезпечення визначені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Під час дії воєнного стану процедура надання додаткових відпусток має окремі особливості, а право на грошову компенсацію при звільненні залежить від виду відпустки.

Пояснюємо, хто саме може скористатися додатковими днями відпочинку та чи зберігається за цей період грошове забезпечення.

Хто має право на додаткову відпустку:

1. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни

Мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки на рік.

Важливо: грошове забезпечення (заробітна плата) за цей період зберігається.

2. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Можуть отримати до 3 тижнів додаткової відпустки на рік у зручний для себе час.

Важливо: грошове забезпечення за цей період не зберігається.

3. Учасники війни

Мають право до 2 тижнів додаткової відпустки на рік.

Важливо: грошове забезпечення за цей період не зберігається.

Особливості надання під час воєнного стану:

Відпустка надається за рішенням командира військової частини на підставі рапорту військовослужбовця.

Обов'язково враховуються виконання бойових завдань та оперативна обстановка.

Не допускається одночасна відсутність понад 30% особового складу.

Додаткова відпустка надається понад щорічну основну. Використати її можна впродовж календарного року після набуття відповідного права. До відпустки можуть додаватися 1–2 дні на дорогу в межах України до місця проведення відпустки та назад (не більше 2 діб в один кінець).

Важливою умовою при звільненні з військової служби є право на отримання грошової компенсації за невикористані дні, яке залежить від виду відпустки.

Грошова компенсація при звільненні:

передбачена за відпустки, які надаються зі збереженням грошового забезпечення.

не передбачена за відпустки без збереження грошового забезпечення.

Право на додаткову відпустку для УБД зберігається і після звільнення з військової служби та працевлаштування на цивільній посаді за основним місцем роботи або за сумісництвом.

