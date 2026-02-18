В Киеве будут судить 57-летнего инкассатора, который приглашал домой девочек и насиловал их

Мужчина приглашал в свою квартиру девочек в возрасте 8 и 12 лет, совершал насилие и фиксировал эти действия на видео.

В Киеве в суд направлено дело против 57-летнего мужчины, обвиняемого в том, что он приглашал к себе домой двух малолетних соседок и совершал в отношении них противоправные действия, фиксируя это на видео.

По данным прокуратуры, мужчина работал инкассатором и проживал в Деснянском районе. Он воспользовался доверием девочки в возрасте 8 лет и еще двух 12-летних школьниц, проживавших поблизости, чтобы пригласить к себе домой.

В квартире он просил школьниц раздеться, а впоследствии совершал действия интимного характера.

"Свои непристойные желания в отношении детей обвиняемый реализовывал не наедине с каждой, а в присутствии других девушек. Все это он снимал на свой мобильный телефон. Такие действия в отношении детей мужчина совершал в течение месяца", – добавили правоохранители.

Позже киевлянин "похвастался" видео с детьми своей знакомой, которая рассказала о насилии в отношении девушек их родителям. Мужчину задержали летом 2025 года. В его доме нашли фото и видео с участием изъятых детей.

В настоящее время киевлянин находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

