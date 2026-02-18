У Києві судитимуть 57-річного інкасатора, який запрошував додому дівчат та ґвалтував їх

Чоловік запрошував до своєї квартири дівчаток віком 8 та 12 років, вчиняв щодо них насильство і фіксував ці дії на відео.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до суду скеровано справу проти 57-річного чоловіка, якого обвинувачують у тому, що він запрошував до себе додому двох малолітніх сусідок — 8 та 12 років — і вчиняв щодо них протиправні дії, фіксуючи це на відео.

За даними прокуратури, чоловік працював інкасатором і проживав у Деснянському районі. Він скористався довірою дівчинки віком 8 років та ще двох 12-річних школярок, які проживали поблизу, аби запросити до себе додому.

У квартирі він просив школярок роздягнутися, а згодом вчиняв дії інтимного характеру.

"Свої непристойні бажання щодо дітей обвинувачений реалізовував не наодинці з кожною, а за присутності інших дівчат. Все це він знімав на свій мобільний телефон. Такі дії щодо дітей чоловік вчиняв упродовж місяця", – додали правоохоронці

Пізніше киянин "похвалився" відео з дітьми своїй знайомій, яка розповіла про насильство щодо дівчат їхнім батькам. Чоловіка затримали влітку 2025 року. В його помешканні знайшли фото та відео за участю дітей, які вилучили.

Наразі киянин перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.