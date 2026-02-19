Приватизацию служебного жилья разрешили завершить до конца военного положения и еще год после него

Граждане, которые уже начали процедуру приватизации, смогут завершить ее в течение действия военного положения и еще одного года после его прекращения.

В Украине отныне право на бесплатное получение жилья в собственность сохранится лишь для четырех категорий граждан, тогда как для остальных служебные квартиры будут предоставляться исключительно в аренду. Соответствующие нормы предусмотрены Законом Украины «Об основных принципах жилищной политики».

Как сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ранее законодательство позволяло приватизацию служебного жилья: работники государственных структур могли бесплатно оформить квартиру в собственность после получения ее по месту службы или работы. Новый закон отменяет эту возможность для большинства категорий.

Бесплатное жилье останется доступным только для военнослужащих и членов их семей, представителей Национальной полиции, ГСЧС, а также детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Для других граждан служебное жилье будет иметь исключительно временный статус — пользование на условиях аренды без права последующей приватизации. В то же время вводится инструмент доступного социального жилья для отдельных категорий населения.

Елена Шуляк отметила, что граждане, которые уже начали процедуру приватизации, смогут завершить ее в течение действия военного положения и еще одного года после его прекращения. После этого бесплатная передача жилья в собственность будет ограничена определенными законом категориями.

По словам главы комитета, изменения направлены на устранение злоупотреблений, в частности случаев, когда люди неоднократно приватизировали служебное жилье, продавали его и снова получали.

