Приватизацію службового житла дозволили завершити до кінця воєнного стану і ще рік після нього

В Україні відтепер право на безоплатне отримання житла у власність збережеться лише для чотирьох категорій громадян, тоді як для інших службові квартири надаватимуться виключно в оренду. Відповідні норми передбачені Законом України «Про основні засади житлової політики».

Як повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, раніше законодавство дозволяло приватизацію службового житла: працівники державних структур могли безоплатно оформити квартиру у власність після отримання її за місцем служби чи роботи. Новий закон скасовує цю можливість для більшості категорій.

Безоплатне житло залишатиметься доступним лише для військовослужбовців та членів їхніх родин, представників Національної поліції, ДСНС, а також дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для інших громадян службове житло матиме виключно тимчасовий статус — користування на умовах оренди без права подальшої приватизації. Водночас запроваджується інструмент доступного соціального житла для окремих категорій населення.

Олена Шуляк зазначила, що громадяни, які вже розпочали процедуру приватизації, зможуть завершити її протягом дії воєнного стану та ще одного року після його припинення. Після цього безоплатна передача житла у власність буде обмежена визначеними законом категоріями.

За словами голови комітету, зміни спрямовані на усунення зловживань, зокрема випадків, коли люди неодноразово приватизовували службове житло, продавали його та знову отримували.

