Кредитные каникулы для военных: кто имеет право на освобождение от процентов и штрафов

Военнослужащие, мобилизованные и резервисты могут не уплачивать проценты и штрафы по кредитам на время службы. Так называемые «кредитные каникулы» действуют с первого дня призыва или участия в боевых действиях и распространяются также на жен и мужей защитников.

В Минобороны разъяснили, кто именно имеет право на эту льготу, на какие кредиты она не распространяется и какие документы необходимы для ее оформления.

Кто имеет право на кредитные льготы

На время прохождения службы для многих защитников, а также их жен или мужей действует освобождение от уплаты процентов и штрафов по кредитам. Это означает, что банки, финансовые учреждения не имеют права начислять им пеню, штрафные санкции или проценты за пользование займом. Однако стоит помнить, что это правило не распространяется на кредиты, взятые для покупки жилья (в том числе недостроенного), автомобилей или определенного энергетического оборудования (фотоэлектрические модули, ветровые электроустановки с гибридными инверторами), если проценты по ним уже компенсируются государством или третьими лицами.

Право на такую льготу и условия ее получения зависят от вида военной службы. Если вас призвали во время мобилизации или как резервиста, кредитные каникулы начинают действовать с первого дня призыва и продолжаются вплоть до момента увольнения. При этом для закона абсолютно не имеет значения, где именно вы несете службу — на линии фронта или в тыловой части.

Для военнослужащих по контракту и тех, кто находится на других видах службы, подход иной. Здесь ключевым является факт непосредственного участия в защите страны: будь то во времена АТО и ООС, или во время полномасштабного вторжения после 24 февраля 2022 года. Если вы принимали участие в боевых действиях или мероприятиях по обороне хотя бы один день, то получаете право на списание процентов и штрафов. Это право активируется с первого дня такого участия и сохраняется на все последующее время службы в период действия особого периода. Например, если вы выполняли боевые задачи в 2015 году и продолжаете служить сейчас, льгота для вас остается действующей. С другой стороны, если военнослужащий-контрактник все время находился в тылу и ни разу не привлекался к указанным мероприятиям обороны, воспользоваться этой льготой он не сможет. Также ее действие не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в рядах ВСУ.

Такая норма закреплена Законом «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» (п. 15 ст. 14).

Какие документы нужны

Чтобы банк перестал начислять проценты, военнослужащему или его жене (мужу) необходимо предоставить кредитору пакет документов.

Для мобилизованных и резервистов:

военный билет или удостоверение офицера;

справка по форме 5 (о прохождении службы);

выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);

свидетельство о браке (если льготу оформляет жена/муж).

Для контрактников и других категорий:

военный билет или удостоверение офицера;

справка по форме 5;

выписка из приказа о назначении;

свидетельство о браке (для жены/мужа).

Документ, подтверждающий участие в боевых действиях/мероприятиях по обороне. Это может быть:

Справка по форме 12 (об участии в боевых действиях).

ИЛИ справки согласно приложениям 1, 4 или 6 к Порядку № 413 (те, которые выдаются для получения статуса УБД).

Все эти документы оформляются и выдаются строевой частью по месту службы.

