Кредитні канікули для військових: хто має право на звільнення від відсотків і штрафів

Для кого діє пільга під час служби, на які кредити вона не поширюється та які документи потрібно подати до банку.

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти можуть не сплачувати відсотки й штрафи за кредитами на час служби. Так звані «кредитні канікули» діють з першого дня призову або участі в бойових діях і поширюються також на дружин і чоловіків захисників.

У Міноборони пояснили, хто саме має право на цю пільгу, на які кредити вона не поширюється та які документи потрібні для її оформлення.

Хто має право на кредитні пільги

На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами. Це означає, що банки, фінансові установи не мають права нараховувати їм пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою. Проте варто пам'ятати, що це правило не поширюється на кредити, взяті для купівлі житла (зокрема й недобудов), автомобілів або певного енергетичного обладнання (фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами), якщо відсотки за ним уже компенсуються державою чи третіми особами.

Право на таку пільгу та умови її отримання залежать від виду військової служби. Якщо вас призвали під час мобілізації або як резервіста, кредитні канікули починають діяти з першого дня призову і тривають аж до моменту звільнення. При цьому, для закону абсолютно не має значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи в тиловій частині.

Для військовослужбовців за контрактом та тих, хто перебуває на інших видах служби, підхід інший. Тут ключовим є факт безпосередньої участі у захисті країни: чи то в часи АТО та ООС, чи під час повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року. Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби під час дії особливого періоду. Наприклад, якщо ви виконували бойові завдання у 2015 році і продовжуєте служити зараз, пільга для вас залишається чинною. З іншого боку, якщо військовий-контрактник увесь час перебував у тилу і жодного разу не залучався до згаданих заходів оборони, скористатися цією пільгою він не зможе. Також її дія не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в лавах ЗСУ.

Така норма закріплена Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (п.15 ст. 14).

Які документи потрібні

Щоб банк перестав нараховувати відсотки, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) необхідно надати кредитору пакет документів.

Для мобілізованих та резервістів:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка за формою 5 (про проходження служби);

витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не вказано вид служби);

свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Для контрактників та інших категорій:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка за формою 5;

витяг із наказу про призначення;

свідоцтво про шлюб (для дружини/чоловіка).

Документ, що підтверджує участь у бойових діях/заходах з оборони. Це може бути:

Довідка за формою 12 (про участь у бойових діях).

АБО довідки згідно з додатками 1, 4 або 6 до Порядку № 413 (ті, що видаються для отримання статусу УБД).

Усі ці документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем служби.

