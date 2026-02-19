ТОП-10 профессий с начала года — в лидерах водители, продавцы и подсобные рабочие
С начала 2026 года рынок труда демонстрирует стабильный спрос на рабочие и сервисные профессии. По данным Государственной службы занятости, наиболее активно работодатели предлагали вакансии водителям, продавцам и подсобным рабочим. В то же время именно эти направления стали самыми популярными и среди соискателей работы.
Топ-10 вакансий: статистика рынка труда
1. Водитель автотранспортных средств — более 3 тысяч вакансий
Речь идет о водителях легкового, грузового транспорта и автобусов. Спрос сохраняется благодаря потребностям в перевозке пассажиров и грузов.
2. Продавец продовольственных товаров — почти 3 тысячи предложений
Работники отвечают за прием, хранение и реализацию продуктов питания в торговых сетях.
3. Подсобный рабочий — более 2,4 тысячи вакансий
Это вспомогательный персонал без обязательной специальной квалификации. Такие работники выполняют работы на производстве, строительстве или складах.
4. Продавец-консультант — около 2,2 тысячи вакансий
Помимо продажи товара, специалисты консультируют покупателей и помогают с выбором.
5. Уборщик служебных помещений — 2,1 тысячи предложений
Спрос стабилен в сфере обслуживания офисов, учебных заведений и административных зданий.
6. Повар — почти 2 тысячи вакансий
Специалисты общественного питания нужны не только в ресторанах и кафе, но и в производственных цехах.
7. Бухгалтер — 1,8 тысячи предложений
Спрос сохраняется на специалистов по финансовому, налоговому и управленческому учету.
8. Швея — 1,5 тысячи вакансий
Работа предполагает изготовление и ремонт изделий из тканей, кожи и других материалов.
9. Сестра медицинская (брат медицинский) — почти 1,3 тысячи вакансий
Медицинские работники среднего звена остаются востребованными в учреждениях здравоохранения.
10. Специалист государственной службы или местного самоуправления — 1,2 тысячи вакансий
Речь идет о должностных лицах исполнительных органов, которые реализуют программы развития и предоставляют административные услуги населению.
Какие вакансии чаще всего ищут безработные
Интересно, что популярность среди работодателей частично совпадает с интересами соискателей работы.
Наибольшим спросом среди безработных пользуются:
- продавцы продовольственных товаров — 8,2 тысячи запросов;
- подсобные работники — 8,2 тысячи запросов;
- уборщики служебных помещений — почти 4,8 тысячи запросов.
Таким образом, самые массовые профессии остаются и наиболее конкурентными.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.