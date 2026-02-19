ТОП-10 профессий с начала года — в лидерах водители, продавцы и подсобные рабочие

Наибольшее количество вакансий с начала 2026 года зафиксировано в сфере транспорта, торговли и вспомогательных работ.

С начала 2026 года рынок труда демонстрирует стабильный спрос на рабочие и сервисные профессии. По данным Государственной службы занятости, наиболее активно работодатели предлагали вакансии водителям, продавцам и подсобным рабочим. В то же время именно эти направления стали самыми популярными и среди соискателей работы.

Топ-10 вакансий: статистика рынка труда

1. Водитель автотранспортных средств — более 3 тысяч вакансий

Речь идет о водителях легкового, грузового транспорта и автобусов. Спрос сохраняется благодаря потребностям в перевозке пассажиров и грузов.

2. Продавец продовольственных товаров — почти 3 тысячи предложений

Работники отвечают за прием, хранение и реализацию продуктов питания в торговых сетях.

3. Подсобный рабочий — более 2,4 тысячи вакансий

Это вспомогательный персонал без обязательной специальной квалификации. Такие работники выполняют работы на производстве, строительстве или складах.

4. Продавец-консультант — около 2,2 тысячи вакансий

Помимо продажи товара, специалисты консультируют покупателей и помогают с выбором.

5. Уборщик служебных помещений — 2,1 тысячи предложений

Спрос стабилен в сфере обслуживания офисов, учебных заведений и административных зданий.

6. Повар — почти 2 тысячи вакансий

Специалисты общественного питания нужны не только в ресторанах и кафе, но и в производственных цехах.

7. Бухгалтер — 1,8 тысячи предложений

Спрос сохраняется на специалистов по финансовому, налоговому и управленческому учету.

8. Швея — 1,5 тысячи вакансий

Работа предполагает изготовление и ремонт изделий из тканей, кожи и других материалов.

9. Сестра медицинская (брат медицинский) — почти 1,3 тысячи вакансий

Медицинские работники среднего звена остаются востребованными в учреждениях здравоохранения.

10. Специалист государственной службы или местного самоуправления — 1,2 тысячи вакансий

Речь идет о должностных лицах исполнительных органов, которые реализуют программы развития и предоставляют административные услуги населению.

Какие вакансии чаще всего ищут безработные

Интересно, что популярность среди работодателей частично совпадает с интересами соискателей работы.

Наибольшим спросом среди безработных пользуются:

продавцы продовольственных товаров — 8,2 тысячи запросов;

подсобные работники — 8,2 тысячи запросов;

уборщики служебных помещений — почти 4,8 тысячи запросов.

Таким образом, самые массовые профессии остаются и наиболее конкурентными.

