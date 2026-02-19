  1. В Україні

ТОП-10 професій з початку року — в лідерах водії, продавці та підсобні робітники

07:36, 19 лютого 2026
Найбільше вакансій із початку 2026 року зафіксовано у сфері транспорту, торгівлі та допоміжних робіт.
ТОП-10 професій з початку року — в лідерах водії, продавці та підсобні робітники
З початку 2026 року ринок праці демонструє стабільний попит на робітничі та сервісні професії. За даними Державна служба зайнятості, найактивніше роботодавці пропонували вакансії водіям, продавцям та підсобним робітникам. Водночас саме ці напрямки стали найпопулярнішими й серед шукачів роботи.

Топ-10 вакансій: статистика ринку праці

1. Водій автотранспортних засобів — понад 3 тисячі вакансій

Йдеться про водіїв легкового, вантажного транспорту та автобусів. Попит зберігається завдяки потребам у перевезенні пасажирів і вантажів.

2. Продавець продовольчих товарів — майже 3 тисячі пропозицій

Працівники відповідають за приймання, зберігання та реалізацію продуктів харчування у торговельних мережах.

3. Підсобний робітник — понад 2,4 тисячі вакансій

Це допоміжний персонал без обов’язкової спеціальної кваліфікації. Такі працівники виконують роботи на виробництві, будівництві або складах.

4. Продавець-консультант — близько 2,2 тисячі вакансій

Окрім продажу товару, фахівці консультують покупців та допомагають із вибором.

5. Прибиральник службових приміщень — 2,1 тисячі пропозицій

Попит стабільний у сфері обслуговування офісів, навчальних закладів та адміністративних будівель.

6. Кухар — майже 2 тисячі вакансій

Фахівці громадського харчування потрібні не лише в ресторанах і кафе, а й у виробничих цехах.

7. Бухгалтер — 1,8 тисячі пропозицій

Попит зберігається на спеціалістів із фінансового, податкового та управлінського обліку.

8. Швачка — 1,5 тисячі вакансій

Робота передбачає виготовлення та ремонт виробів із тканин, шкіри та інших матеріалів.

9. Сестра медична (брат медичний) — майже 1,3 тисячі вакансій

Медичні працівники середньої ланки залишаються затребуваними у закладах охорони здоров’я.

10. Спеціаліст державної служби або місцевого самоврядування — 1,2 тисячі вакансій

Йдеться про посадових осіб виконавчих органів, які реалізують програми розвитку та надають адміністративні послуги населенню.

Які вакансії найчастіше шукають безробітні

Цікаво, що популярність серед роботодавців частково збігається з інтересами шукачів роботи.

Найбільший попит серед безробітних мають:

  • продавці продовольчих товарів — 8,2 тисячі запитів;
  • підсобні працівники — 8,2 тисячі запитів;
  • прибиральники службових приміщень — майже 4,8 тисячі запитів.

Тобто наймасовіші професії залишаються й найбільш конкурентними.

