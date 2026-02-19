  1. В Украине

Porsche и Mercedes-Benz преобладают на рынке роскошных автомобилей в Украине.

17:48, 19 февраля 2026
Среди 504 роскошных автомобилей 89% приходится на Porsche и Mercedes-Benz, а Porsche Taycan стал лидером премиум-сегмента с долей 64%.
В 2025 году в Украину ввезли 504 транспортных средства, подпадающих под «налог на роскошь». Это самый низкий показатель за последние пять лет и в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные МВД.

Лидеры премиум-сегмента

Среди роскошных авто доминируют Porsche и Mercedes-Benz: на них приходится 89% ввезенных транспортных средств. Каждый второй автомобиль в списке — Porsche Taycan (232 авто), что делает Porsche лидером luxury-сегмента с дополнительным налогообложением (64% рынка). Mercedes-Benz заняли еще четверть премиального рынка — 126 авто. Остальные премиальные марки, такие как Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, вместе составляют лишь 11% рынка.

Электрокары преобладают

В отличие от общего импорта автомобилей, в сегменте роскошных авто доминируют электрокары — 65% ввезенных транспортных средств. Еще 18% — гибриды, работающие на электричестве и бензине или дизеле. Чисто бензиновые автомобили составили 17%, а дизельные — лишь 0,4%.

География и владельцы

Почти половина роскошных автомобилей зарегистрирована в Киеве и области — 236 автомобилей. Далее по количеству следуют Львовская область (52 автомобиля), Одесская область (49 автомобилей) и Днепропетровская область (37 автомобилей).

Подавляющее большинство транспортных средств оформлены на физических лиц — 82% или 413 автомобилей, на бизнес приходится лишь 18%.

Ультра-премиум сегмент

Среди ультра-премиальных автомобилей в 2025 году в Украину ввезли 21 Rolls-Royce, из которых 15 — электрическая модель Spectre стоимостью около 600 тысяч долларов. Также импортировано 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Налоговые условия

Под «налог на роскошь» подпадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью более 3,2 млн грн. Сумма налога на одну такую машину составляет 25 тысяч грн в год.

Лента новостей

