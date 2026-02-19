  1. В Україні

Porsche та Mercedes-Benz переважають на ринку розкішних авто в Україні

17:48, 19 лютого 2026
Серед 504 розкішних автомобілів 89% припадає на Porsche та Mercedes-Benz, а Porsche Taycan став лідером преміум-сегменту з часткою 64%.
У 2025 році в Україну ввезли 504 транспортні засоби, що підпадають під «податок на розкіш». Це найнижчий показник за останні п’ять років і у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році, повідомляє Опендатабот з посиланням на дані МВС.

Лідери преміум-сегменту

Серед розкішних авто домінують Porsche та Mercedes-Benz: на них припадає 89% ввезених транспортних засобів. Кожен другий автомобіль у списку — Porsche Taycan (232 авто), що робить Porsche лідером luxury-сегменту з додатковим оподаткуванням (64% ринку). Mercedes-Benz зайняли ще чверть преміального ринку — 126 авто. Решта преміальних марок, таких як Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, разом становлять лише 11% ринку.

Електрокари переважають

На відміну від загального імпорту автомобілів, у сегменті розкішних авто домінують електрокари — 65% ввезених транспортних засобів. Ще 18% — гібриди, що працюють на електриці та бензині або дизелі. Чисто бензинові авто склали 17%, а дизельні — лише 0,4%.

Географія та власники

Майже половина розкішних автомобілів зареєстрована у Києві та області — 236 авто. Далі за кількістю слідують Львівщина (52 авто), Одещина (49 авто) та Дніпропетровщина (37 авто).

Переважна більшість транспортних засобів оформлені на фізичних осіб — 82% або 413 авто, на бізнес припадає лише 18%.

Ультра-преміум сегмент

Серед ультра-преміальних авто у 2025 році в Україну ввезли 21 Rolls-Royce, з яких 15 — електрична модель Spectre вартістю близько 600 тисяч доларів. Також імпортовано 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Податкові умови

Під «податок на розкіш» підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю понад 3,2 млн грн. Сума податку на одну таку автівку становить 25 тисяч грн на рік.

