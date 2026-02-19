  1. В Украине

Зарегистрировали ФЛП после призыва на военную службу: сохраняется ли льгота по уплате налогов

08:12, 19 февраля 2026
Распространяется ли освобождение от отчетности и уплаты налогов на новых ФЛП, которые зарегистрировались уже после призыва на военную службу во время мобилизации или после заключения контракта.
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, имеют ли право на налоговые льготы физические лица – предприниматели (ФЛП), которые зарегистрировались уже после призыва на военную службу во время мобилизации или после заключения контракта.

Речь идет об освобождении от начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе декларации плательщика единого налога (ЕН). Вопрос особенно актуален для тех, кто открыл ФЛП во время службы или уже после мобилизации.

Кто освобождается от налогов во время службы

В соответствии с пунктом 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, самозанятые лица (в частности ФЛП), которые:

  • призваны на военную службу во время мобилизации;
  • привлечены к выполнению обязанностей по штатам военного времени;
  • приняты на военную службу по контракту,
  • освобождаются на период службы от:
  • начисления и уплаты налога на доходы физических лиц;
  • начисления и уплаты единого налога;
  • начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе деклараций.

Освобождение действует с первого числа месяца призыва или заключения контракта (но не ранее 24 февраля 2022 года) до последнего дня месяца демобилизации.

Правовое основание особого периода определено Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Как работает механизм освобождения

Налоговая служба получает данные о мобилизации, заключении контракта и демобилизации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

На основании этих сведений:

  • не начисляются авансовые взносы по ЕН и военному сбору;
  • отменяются уже начисленные суммы авансов, штрафы и пеня за период службы (с учетом сроков исковой давности).

То есть предпринимателю не нужно отдельно подавать заявление — освобождение применяется автоматически после получения данных из реестра.

Ключевое: что с новосозданными ФЛП

Главный момент — дата регистрации предпринимательской деятельности.

✔ Освобождаются:

ФЛП, которые были зарегистрированы как самозанятые лица до даты призыва или заключения контракта, независимо от того, получали они доход или нет.

✖ Не освобождаются:

Лица, которые зарегистрировались как ФЛП после даты призыва или после заключения контракта.

На них действие пункта 25 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины не распространяется. Такие предприниматели исполняют налоговые обязательства на общих основаниях: начисляют и уплачивают ЕН и военный сбор, а также подают отчетность в установленные сроки.

налоговая предприниматель льготы ФЛП ГНС мобилизация налоги

