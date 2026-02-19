Зареєстрували ФОП після призову на військову службу: чи зберігається пільга зі сплати податків

Чи поширюється звільнення від звітності та сплати податків на нових ФОП, які зареєструвалися вже після призову на військову службу під час мобілізації або після укладення контракту.

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи мають право на податкові пільги фізичні особи – підприємці (ФОП), які зареєструвалися вже після призову на військову службу під час мобілізації або після укладення контракту.

Йдеться про звільнення від нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі декларації платника єдиного податку (ЄП). Питання особливо актуальне для тих, хто відкрив ФОП під час служби або вже після мобілізації.

Хто звільняється від податків під час служби

Відповідно до пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податковий кодекс України, самозайняті особи (зокрема ФОП), яких:

призвано на військову службу під час мобілізації;

залучено до виконання обов’язків за штатами воєнного часу;

прийнято на військову службу за контрактом,

звільняються на період служби від:

нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб;

нарахування та сплати єдиного податку;

нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі декларацій.

Звільнення діє з першого числа місяця призову або укладення контракту (але не раніше 24 лютого 2022 року) до останнього дня місяця демобілізації.

Правова підстава особливого періоду визначена Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як працює механізм звільнення

Податкова служба отримує дані про мобілізацію, укладення контракту та демобілізацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На підставі цих відомостей:

не нараховуються авансові внески з ЄП і військового збору;

скасовуються вже нараховані суми авансів, штрафи та пеня за період служби (з урахуванням строків позовної давності).

Тобто підприємцю не потрібно окремо подавати заяву — звільнення застосовується автоматично після отримання даних з реєстру.

Ключове: що з новоствореними ФОП

Головний момент — дата реєстрації підприємницької діяльності.

✔ Звільняються:

ФОП, які були зареєстровані як самозайняті особи до дати призову або укладення контракту, незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.

✖ Не звільняються:

Особи, які зареєструвалися як ФОП після дати призову або після укладення контракту.

На них дія пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України не поширюється. Такі підприємці виконують податкові зобов’язання на загальних підставах: нараховують і сплачують ЄП та військовий збір, а також подають звітність у встановлені строки.

