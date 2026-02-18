Украине нужно 9,5 ГВт новой генерации для стабильной энергосистемы – Укрэнерго

Государство и бизнес должны совместно обеспечить быстрое строительство генерирующих мощностей в нужных регионах.

Из-за последствий российских обстрелов в Украине в течение следующих лет сохранится стабильный спрос на новые генерирующие мощности. О необходимости эффективного сотрудничества государства и бизнеса для их быстрого развертывания заявил председатель Правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко во время встречи с предпринимателями в рамках заседания CEO Club.

По словам Виталия Зайченко, энергосистеме Украины в ближайшее время понадобится примерно 9,5 ГВт новой генерации. Речь идет о высокоманевренной газовой генерации, тепловых электростанциях на биотопливе, установках хранения энергии и «зеленой» генерации. Каждому региону необходим собственный «микс» мощностей, в зависимости от географических условий и возможностей передачи электроэнергии от атомных станций.

«Где-то больше солнца и ветра, где-то лучше сделать ставку на газопоршневые и газотурбинные установки. Задача государства сейчас – создать условия для привлечения инвестиций в создание этих электростанций. Ориентировочная стоимость такого строительства – более 8 миллиардов евро», – отметил глава «Укрэнерго».

Виталий Зайченко привел пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса через долгосрочные специальные аукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря четырем спецаукционам, проведенным в 2004–2025 годах, в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВт абсолютно новой высокоманевренной генерации, которая помогает энергетикам проходить пиковые нагрузки.

Глава «Укрэнерго» подчеркнул, что быстрое и регионально сбалансированное строительство новых электростанций является критически важным для стабильности энергосистемы Украины в условиях военного положения и восстановления после разрушений.

