  1. В Україні

Україні потрібно 9,5 ГВт нової генерації для стабільної енергосистеми – Укренерго

21:42, 18 лютого 2026
Держава та бізнес мають спільно забезпечити швидке будівництво генеруючих потужностей у потрібних регіонах.
Через наслідки російських обстрілів в Україні протягом наступних років збережеться стабільний попит на нові генеруючі потужності. Про необхідність ефективної співпраці держави та бізнесу для їхнього швидкого розгортання заявив голова Правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко під час зустрічі з підприємцями в рамках засідання CEO Club.

За словами Віталія Зайченка, енергосистемі України найближчим часом знадобиться приблизно 9,5 ГВт нової генерації. Йдеться про високоманеврену газову генерацію, теплові електростанції на біопаливі, установки зберігання енергії та «зелену» генерацію. Кожному регіону необхідний власний «мікс» потужностей, залежно від географічних умов і можливостей передачі електроенергії від атомних станцій.

«Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки. Завдання держави зараз – створити умови для залучення інвестицій у створення цих електростанцій. Орієнтовна вартість такого будівництва – понад 8 мільярдів євро», – зазначив очільник «Укренерго».

Віталій Зайченко навів приклад ефективної взаємодії держави та бізнесу через довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом спецаукціонам, проведеним у 2004–2025 роках, в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, яка допомагає енергетикам проходити пікові навантаження.

Голова «Укренерго» підкреслив, що швидке і регіонально збалансоване будівництво нових електростанцій є критично важливим для стабільності енергосистеми України в умовах воєнного стану та відновлення після руйнувань.

