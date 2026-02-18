Четвертая годовщина полномасштабного вторжения РФ – Нацсовет дал рекомендации СМИ
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал рекомендации для СМИ по освещению четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, которая приходится на 24 февраля.
В регуляторе напомнили, что в феврале 2014 года РФ начала войну против Украины, а четыре года назад — полномасштабное вторжение. Война коснулась каждой украинской семьи, а действия Кремля направлены на уничтожение украинской государственности. Несмотря на нарушение норм международного права, российские оккупационные войска продолжают совершать военные преступления и преступления против человечности.
Рекомендации для вещателей
С целью чествования сопротивления украинского народа в войне за независимость Нацсовет рекомендует 24 февраля транслировать программы, направленные на укрепление национального единства и консолидацию вокруг защиты суверенитета и независимости Украины.
Медиа советуют:
- обеспечить надлежащее информационное сопровождение памятного дня и освещение его ключевых содержательных акцентов;
- размещать тематический контент;
- ограничить трансляцию развлекательных теле- и радиопрограмм;
- распространять обращение Президента Украины к четвертой годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины, а также соответствующие обращения руководителей регионов.
