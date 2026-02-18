  1. В Україні

Четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ – Нацрада надала рекомендації медіа

19:12, 18 лютого 2026
Регулятор закликав 24 лютого зосередитися на пам’ятних заходах і обмежити розважальний контент.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила рекомендації для медіа щодо висвітлення четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які припадають на 24 лютого.

У регуляторі нагадали, що в лютому 2014 року РФ розпочала війну проти України, а чотири роки тому — повномасштабне вторгнення. Війна торкнулася кожної української родини, а дії Кремля спрямовані на знищення української державності. Попри порушення норм міжнародного права, російські окупаційні війська продовжують вчиняти воєнні злочини та злочини проти людяності.

Рекомендації для мовників

З метою вшанування спротиву українського народу у війні за незалежність Нацрада рекомендує 24 лютого транслювати програми, спрямовані на зміцнення національної єдності та консолідацію навколо захисту суверенітету й незалежності України.

Медіа радять:

  • забезпечити належний інформаційний супровід пам’ятного дня та висвітлення його ключових змістових акцентів;
  • розміщувати тематичний контент;
  • обмежити трансляцію розважальних теле- і радіопрограм;
  • поширювати звернення Президента України до четвертих роковин початку повномасштабної війни РФ проти України, а також відповідні звернення керівників регіонів.

