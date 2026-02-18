  1. В Украине

Правительство поручило Алексею Кулебе обеспечить готовность к ремонту стратегических автодорог

19:58, 18 февраля 2026
Работы должны начаться сразу после улучшения погодных условий.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о поручении вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе совместно с Государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины срочно обеспечить готовность к проведению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Речь идет прежде всего о стратегических маршрутах, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнедеятельность общин и функционирование критической инфраструктуры.

Ремонтные работы должны начаться сразу после того, как это позволят погодные условия.

Свириденко отметила, что в государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены расходы на ремонт автодорог. В то же время правительство работает над привлечением дополнительного финансирования.

дороги Кабинет Министров Украины Алексей Кулеба

