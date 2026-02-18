  1. В Україні

Уряд доручив Олексію Кулебі забезпечити готовність до ремонту стратегічних автошляхів

19:58, 18 лютого 2026
Роботи мають розпочатися одразу після покращення погодних умов.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про доручення віце-прем’єр-міністру з відновлення України Олексію Кулебі спільно з Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України терміново забезпечити готовність до проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

Йдеться насамперед про стратегічні маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєдіяльність громад та функціонування критичної інфраструктури.

Ремонтні роботи мають розпочатися одразу після того, як це дозволять погодні умови.

Свириденко відзначила, що у державному бюджеті на 2026 рік уже передбачено видатки на ремонт автошляхів. Водночас уряд працює над залученням додаткового фінансування.

дороги Кабінет Міністрів України Олексій Кулеба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

