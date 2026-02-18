Украина переходит на электронную отчетность по ингредиентам табака через «еТютюн»

Производители и импортеры будут подавать данные через платформу «еТютюн».

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что Кабинет Министров Украины принял постановление «О реализации экспериментального проекта по представлению и обнародованию информации (отчетности) об ингредиентах табачных изделий и выбросах в электронной форме».

Документ предусматривает переход к электронному формату отчетности об ингредиентах и выбросах табачных и травяных изделий для курения. Производители и импортеры будут подавать информацию исключительно через цифровую систему «еТютюн». Бумажные отчеты больше не предусмотрены. Платформа станет прототипом европейской системы EU Common Gate.

Проект реализован в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства здравоохранения Украины и Госпродпотребслужбы при участии Всемирной организации здравоохранения и других заинтересованных сторон.

Функционал системы

По данным Госпродпотребслужбы, система обеспечит централизованный сбор и хранение данных, автоматическое обнародование информации на портале Госпродпотребслужбы (кроме конфиденциальной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством), доступ потребителей к сведениям о составе продукции и инструменты аналитики для государственного контроля.

Внедрение «еТютюн» также определено как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины. Проект соответствует положениям Directive 2014/40/EU и имплементационным решениям Европейской Комиссии № 2015/2186 и № 2016/787, которые предусматривают обязательную электронную подачу информации об ингредиентах и выбросах табачных изделий в странах ЕС.

«еТютюн» — это логическое продолжение цифровизации услуг Госпродпотребслужбы. Мы последовательно переводим процессы в электронный формат: от реестров и разрешительных процедур до аналитических систем контроля. Это также четкий сигнал нашим европейским партнерам: Украина последовательно выполняет свои обязательства. Мы внедряем требования, определенные Европейским Парламентом и Советом Европейского Союза, относительно электронного формата представления информации о табачных изделиях и обеспечиваем гармонизацию национальных процедур с правом ЕС. Кроме того, мы готовимся к технической совместимости с европейскими системами обмена данными, что является необходимым условием полноценной интеграции Украины во внутренний рынок Европейского Союза», – подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Постановлением предусмотрен переходный механизм: первую отчетность нужно будет подать в течение трех месяцев после обнародования на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы сообщения о введении системы «еТютюн» в эксплуатацию. В дальнейшем отчетность будет осуществляться в соответствии с установленным порядком.

В 2026-2027 годах система будет проходить этап внедрения и налаживания взаимодействия между государством и бизнесом.

