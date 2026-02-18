Україна переходить на електронне звітування інгредієнтів тютюну через «еТютюн»

Виробники та імпортери подаватимуть дані через платформу «еТютюн».

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо подання та оприлюднення інформації (звітності) про інгредієнти тютюнових виробів та викиди в електронній формі».

Документ передбачає перехід до електронного формату звітності про інгредієнти та викиди тютюнових і трав’яних виробів для куріння. Виробники та імпортери подаватимуть інформацію виключно через цифрову систему «еТютюн». Паперові звіти більше не передбачені. Платформа стане прототипом європейської системи EU Common Gate.

Проєкт реалізовано у співпраці Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство охорони здоров'я України та Держпродспоживслужби за участі Всесвітня організація охорони здоров'я та інших зацікавлених сторін.

Функціонал системи

За даними Держпродспоживслужби, система забезпечить централізований збір і зберігання даних, автоматичне оприлюднення інформації на порталі Держпродспоживслужби (крім конфіденційної, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства), доступ споживачів до відомостей про склад продукції та інструменти аналітики для державного контролю.

Запровадження «еТютюн» також визначене як виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Проєкт відповідає положенням Directive 2014/40/EU та імплементаційним рішенням Європейської Комісії № 2015/2186 і № 2016/787, які передбачають обов’язкове електронне подання інформації про інгредієнти та викиди тютюнових виробів у країнах ЄС.

«еТютюн» це логічне продовження цифровізації послуг Держпродспоживслужби. Ми послідовно переводимо процеси у електронний формат: від реєстрів і дозвільних процедур до аналітичних систем контролю. Це також чіткий сигнал нашим європейським партнерам: Україна послідовно виконує свої зобов’язання. Ми впроваджуємо вимоги, визначені Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу, щодо електронного формату подання інформації про тютюнові вироби та забезпечуємо гармонізацію національних процедур із правом ЄС. Крім того, ми готуємося до технічної сумісності з європейськими системами обміну даними, що є необхідною умовою повноцінної інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу», – підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Постановою передбачено перехідний механізм: першу звітність потрібно буде подати протягом трьох місяців після оприлюднення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби повідомлення про введення системи «еТютюн» в експлуатацію. Надалі звітування здійснюватиметься відповідно до встановленого порядку.

У 2026-2027 роках система проходитиме етап впровадження та налагодження взаємодії між державою і бізнесом.

