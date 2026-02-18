  1. В Україні

Україна переходить на електронне звітування інгредієнтів тютюну через «еТютюн»

20:41, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виробники та імпортери подаватимуть дані через платформу «еТютюн».
Україна переходить на електронне звітування інгредієнтів тютюну через «еТютюн»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо подання та оприлюднення інформації (звітності) про інгредієнти тютюнових виробів та викиди в електронній формі».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає перехід до електронного формату звітності про інгредієнти та викиди тютюнових і трав’яних виробів для куріння. Виробники та імпортери подаватимуть інформацію виключно через цифрову систему «еТютюн». Паперові звіти більше не передбачені. Платформа стане прототипом європейської системи EU Common Gate.

Проєкт реалізовано у співпраці Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство охорони здоров'я України та Держпродспоживслужби за участі Всесвітня організація охорони здоров'я та інших зацікавлених сторін.

Функціонал системи

За даними Держпродспоживслужби, система забезпечить централізований збір і зберігання даних, автоматичне оприлюднення інформації на порталі Держпродспоживслужби (крім конфіденційної, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства), доступ споживачів до відомостей про склад продукції та інструменти аналітики для державного контролю.

Запровадження «еТютюн» також визначене як виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Проєкт відповідає положенням Directive 2014/40/EU та імплементаційним рішенням Європейської Комісії № 2015/2186 і № 2016/787, які передбачають обов’язкове електронне подання інформації про інгредієнти та викиди тютюнових виробів у країнах ЄС.

«еТютюн» це логічне продовження цифровізації послуг Держпродспоживслужби. Ми послідовно переводимо процеси у електронний формат: від реєстрів і дозвільних процедур до аналітичних систем контролю. Це також чіткий сигнал нашим європейським партнерам: Україна послідовно виконує свої зобов’язання. Ми впроваджуємо вимоги, визначені Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу, щодо електронного формату подання інформації про тютюнові вироби та забезпечуємо гармонізацію національних процедур із правом ЄС. Крім того, ми готуємося до технічної сумісності з європейськими системами обміну даними, що є необхідною умовою повноцінної інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу», – підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Постановою передбачено перехідний механізм: першу звітність потрібно буде подати протягом трьох місяців після оприлюднення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби повідомлення про введення системи «еТютюн» в експлуатацію. Надалі звітування здійснюватиметься відповідно до встановленого порядку.

У 2026-2027 роках система проходитиме етап впровадження та налагодження взаємодії між державою і бізнесом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Україна Держспоживслужба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]