  1. В Украине

50 км от линии фронта – Кабмин утвердил новые правила эвакуации музейных ценностей во время военного положения

21:54, 18 февраля 2026
Новый порядок предусматривает очереди приоритетности для перемещения культурных ценностей, дистанцию хранения не ближе 75 км от фронта и обязательное возвращение в течение 12 месяцев.
Кабинет Министров Украины поддержал порядок эвакуации музейных предметов, инициированный Министерством культуры, который предусматривает обязательную эвакуацию культурных ценностей в пределах 50 км от линии фронта. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Новое постановление устанавливает четкие правила перемещения, хранения и возврата музейных экспонатов после завершения военного положения. Оно учитывает опыт предыдущих лет и предложения общественности, а также упрощает процедуру принятия решений.

По новым правилам:

  • обязательная эвакуация распространяется на территории в пределах 50 км от линии боевого столкновения и на районы, где ведутся или велись боевые действия;
  • областные военные администрации по согласованию с военным командованием могут принимать решения об эвакуации коммунальных учреждений;
  • эвакуированные культурные ценности размещаются не ближе 75 км от линии боевого столкновения;
  • руководители учреждений могут самостоятельно принимать решения об эвакуации в случае чрезвычайной угрозы с последующим информированием соответствующих органов;
  • введена система очередей I, II и III, которая определяет приоритетность перемещения культурных ценностей по уровню их значимости.

Постановление также предусматривает обязательное возвращение эвакуированных предметов в течение 12 месяцев после завершения военного положения. Если возвращение невозможно, определяется новое место хранения, при этом учреждения сохраняют право контролировать условия хранения.

