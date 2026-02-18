50 км від лінії фронту – Кабмін затвердив нові правила евакуації музейних цінностей під час воєнного стану

Новий порядок передбачає черги пріоритетності для переміщення культурних цінностей, дистанцію зберігання не ближче 75 км від фронту та обов’язкове повернення протягом 12 місяців.

Кабінет Міністрів України підтримав порядок евакуації музейних предметів, ініційований Міністерством культури, який передбачає обов’язкову евакуацію культурних цінностей у межах 50 км від лінії фронту. Про це повідомили у Міністерстві культури.

Нова постанова встановлює чіткі правила переміщення, зберігання та повернення музейних експонатів після завершення воєнного стану. Вона враховує досвід попередніх років та пропозиції громадськості, а також спрощує процедуру ухвалення рішень.

За новими правилами:

обов’язкова евакуація поширюється на території у межах 50 км від лінії бойового зіткнення та на райони, де ведуться або велися бойові дії;

обласні військові адміністрації за погодженням із військовим командуванням можуть ухвалювати рішення про евакуацію комунальних закладів;

евакуйовані культурні цінності розміщуються не ближче ніж 75 км від лінії бойового зіткнення;

керівники закладів можуть самостійно ухвалювати рішення про евакуацію у разі надзвичайної загрози з подальшим інформуванням відповідних органів;

запроваджено систему черг І, ІІ та ІІІ, що визначає пріоритетність переміщення культурних цінностей за рівнем їхньої значимості.

Постанова також передбачає обов’язкове повернення евакуйованих предметів протягом 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, визначається нове місце зберігання, при цьому заклади зберігають право контролювати умови зберігання.

