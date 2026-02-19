Четвертый раунд мирных переговоров также планируют провести в Швейцарии — Зеленский

Окончательные детали станут известны после возвращения украинской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд мирных переговоров снова планируют провести в Швейцарии. Об этом Глава государства заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Президент подчеркнул, что положительно оценивает проведение переговоров именно в Швейцарии.

«Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь. И европейцы должны чувствовать, что это агрессия против нас и против Европы», — пояснил он.

Зеленский также анонсировал четвертый раунд переговоров. В то же время детали станут известны после возвращения украинской делегации.

«Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я владею на сегодня. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более детальная информация, чем сейчас в телефоне», — сообщил Глава государства.

