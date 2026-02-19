  1. В Україні
  2. / У світі

Четвертий раунд мирних переговорів також планують провести у Швейцарії — Зеленський

08:30, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Остаточні деталі стануть відомі після повернення української делегації.
Четвертий раунд мирних переговорів також планують провести у Швейцарії — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд мирних переговорів знову планують провести у Швейцарії. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Президент наголосив, що позитивно оцінює проведення переговорів саме у Швейцарії.

«Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. І європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи», — пояснив він.

Зеленський також анонсував четвертий раунд перемовин. Водночас деталі стануть відомі після повернення української делегації.

«Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні», — повідомив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

В Україні почнуть перевіряти витрати на ВПО з 2022 року — Рада ініціює створення ТСК

Комісія зосередиться на програмах житлової допомоги, соціальних виплатах та гуманітарній підтримці для ВПО та постраждалих від війни.

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини

Дезертирство, СЗЧ, невиконання наказу: в Комітетах Верховної Ради розглядають можливість пом’якшення покарання за військові злочини.

У парламенті вирішують, чи потрібно посилювати відповідальність за порушення безпеки свідків

Експерти звертають увагу, що запропоновані законопроектом адміністративні санкції можуть виявитися суворішими за кримінальне покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]