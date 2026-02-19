Четвертий раунд мирних переговорів також планують провести у Швейцарії — Зеленський

Остаточні деталі стануть відомі після повернення української делегації.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд мирних переговорів знову планують провести у Швейцарії. Про це Глава держави заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Президент наголосив, що позитивно оцінює проведення переговорів саме у Швейцарії.

«Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут. І європейці мають відчувати, що це агресія проти нас і проти Європи», — пояснив він.

Зеленський також анонсував четвертий раунд перемовин. Водночас деталі стануть відомі після повернення української делегації.

«Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні», — повідомив Глава держави.

