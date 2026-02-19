  1. В Украине

Владимир Зеленский оценил прогресс переговоров: военный трек опережает политический

08:48, 19 февраля 2026
Президент считает, что Украина ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом.
Президент Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи в Женеве считает, что Украина ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом.

Президент подчеркнул, что военная группа в трехстороннем формате обсуждала то, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности.

«Считаю, это хорошо, что мы провели трехстороннюю встречу в Швейцарии. Мы уважаем и ценим партнеров с Ближнего Востока и других стран. Но, по моему мнению, если война происходит в Европе, то мы должны найти место в Европе.

Были две группы: военная группа и политическая. Мы ближе к завершению переговоров на военном треке, чем на политическом. Почему? Потому что военные в трехстороннем формате говорили о том, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности. Они обсудили детали, технические нюансы и возможности обеих сторон. И прежде всего американцев, ведь у них будет ведущая роль в мониторинге. Сложное обсуждение идет вокруг роли европейцев. Для нас их роль имеет большое значение. Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я раз за разом подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители.

Итак, на военном треке они ближе к результату — драфту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня», — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский переговоры

