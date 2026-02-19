Володимир Зеленський оцінив прогрес перемовин: військовий трек випереджає політичний

Президент вважає, що Україна ближча до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський за підсумками тристоронньої зустрічі в Женеві вважає, що Україна ближче до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному.

Президент наголосив, що військова група в тристоронньому форматі обговорювала те, як розробити місію з моніторингу припинення вогню, коли воно буде встановлено, коли політичний напрям відкриє ці можливості.

«Вважаю, це добре, що ми провели тристоронню зустріч у Швейцарії. Ми поважаємо і цінуємо партнерів із Близького Сходу й інших країн. Але, на мою думку, якщо війна відбувається у Європі, то ми маємо знайти місце у Європі.

Були дві групи: військова група і політична. Ми ближчі до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному. Чому? Тому що військові в тристоронньому форматі говорили про те, як розробити місію з моніторингу припинення вогню, коли воно буде встановлено, коли політичний напрям відкриє ці можливості. Вони обговорили деталі, технічні нюанси та можливості обох сторін. І насамперед американців, адже в них буде провідна роль у моніторингу. Складне обговорення йде навколо ролі європейців. Для нас їхня роль має велике значення. Важливо, що в нас є американські партнери. Але я раз у раз підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні європейські представники.

Отже, на військовому треку вони ближчі до результату – драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню», — наголосив Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.