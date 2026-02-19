  1. В Украине

Отпуск по уходу за внуком: засчитывается ли это время в страховой стаж

19:18, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен по выбору матери, отца, бабушки или дедушки, но одновременно в ней может находиться только один человек.
Отпуск по уходу за внуком: засчитывается ли это время в страховой стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объясняет, засчитывается ли отпуск по уходу за внуком в страховой стаж.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что этот вопрос регулируется, прежде всего, ст. 179 и 181 КЗоТ.

По желанию матери или отца ребенку предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Во время этого отпуска предусмотрена выплата пособий в соответствии с законодательством.

Отпуск по уходу за ребенком можно использовать не только матери или отцу, но и бабушке, дедушке и другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком. Также она может предоставляться лицам, которые усыновили ребенка, взяли его на попечение или исполняют обязанности приемных родителей или родителей-воспитателей.

Во время пребывания в таком отпуске мать, отец или другие лица могут работать на условиях неполного рабочего времени или дистанционно, если они этого желают.

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, должны заблаговременно уведомить работодателя о досрочном прекращении отпуска не позднее чем за 10 календарных дней до желаемой даты возвращения на работу.

Зачисление в стаж:

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в общий и непрерывный стаж работы, а также в стаж по специальности.

В то же время, время этих отпусков не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен по выбору матери, отца, бабушки или дедушки, но одновременно в ней может находиться только один человек. При этом период такого отпуска засчитывается в страховой стаж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]