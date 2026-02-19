Отпуск по уходу за внуком: засчитывается ли это время в страховой стаж

Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен по выбору матери, отца, бабушки или дедушки, но одновременно в ней может находиться только один человек.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета объясняет, засчитывается ли отпуск по уходу за внуком в страховой стаж.

Отмечается, что этот вопрос регулируется, прежде всего, ст. 179 и 181 КЗоТ.

По желанию матери или отца ребенку предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Во время этого отпуска предусмотрена выплата пособий в соответствии с законодательством.

Отпуск по уходу за ребенком можно использовать не только матери или отцу, но и бабушке, дедушке и другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком. Также она может предоставляться лицам, которые усыновили ребенка, взяли его на попечение или исполняют обязанности приемных родителей или родителей-воспитателей.

Во время пребывания в таком отпуске мать, отец или другие лица могут работать на условиях неполного рабочего времени или дистанционно, если они этого желают.

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, должны заблаговременно уведомить работодателя о досрочном прекращении отпуска не позднее чем за 10 календарных дней до желаемой даты возвращения на работу.

Зачисление в стаж:

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в общий и непрерывный стаж работы, а также в стаж по специальности.

В то же время, время этих отпусков не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен по выбору матери, отца, бабушки или дедушки, но одновременно в ней может находиться только один человек. При этом период такого отпуска засчитывается в страховой стаж.

