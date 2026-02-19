Відпустка по догляду за онуком: чи зараховується цей час до страхового стажу

Відпустку по догляду за дитиною можна оформити на матір, батька, бабусю або дідуся — за їхнім вибором, але одночасно в такій відпустці може перебувати лише одна людина.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради пояснює, чи зараховується відпустка для догляду за онуком до страхового стажу.

Зазначається, що це питання регулюється передусім ст. 179 та 181 КЗпП.

За бажанням матері або батька дитині надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Під час цієї відпустки передбачена виплата допомоги відповідно до законодавства.

Відпустку для догляду за дитиною можна використовувати не лише матері або батькові, але й бабусі, дідусю та іншим родичам, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Також вона може надаватися особам, які усиновили дитину, взяли її під опіку або виконують обов’язки прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Під час перебування у такій відпустці мати, батько або інші зазначені особи можуть працювати на умовах неповного робочого часу або дистанційно, якщо вони цього бажають.

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, повинні завчасно повідомити роботодавця про дострокове припинення відпустки не пізніше ніж за 10 календарних днів до бажаної дати повернення на роботу.

Зарахування до стажу:

Відпустка для догляду за дитиною до трьох років зараховується до загального та безперервного стажу роботи, а також до стажу за спеціальністю. Водночас, час цих відпусток не включається до стажу, що надає право на щорічну відпустку.

Відпустка по догляду за дитиною може бути надана на вибір матері, батька, бабусі чи дідуся, але одночасно в ній може перебувати тільки одна особа. При цьому період такої відпустки зараховується до страхового стажу.

