В Украине будут сертифицировать психотерапевтов: Кабмин создал Нацкомиссию по вопросам психического здоровья

Будут создаваться постоянные и временные комитеты, которые будут заниматься вопросами сертификации специалистов в сфере психического здоровья, деятельности психотерапевтов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение о создании Национальной комиссии по вопросам психического здоровья и утвердил ее Устав. Решение является составляющей реализации Закона Украины «О системе охраны психического здоровья в Украине» и направлено на формирование целостной государственной политики в этой сфере.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, создание комиссии происходит в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной Первой леди Украины. По его словам, в фокусе — развитие психосоциальной поддержки на уровне первичной медицинской помощи, расширение сети центров ментального здоровья и трансформация стационарной психиатрической помощи.

По данным Минздрава, в течение прошлого года базовую психологическую поддержку на первичном уровне получили около 276 тысяч пациентов, специализированную помощь в центрах ментального здоровья — более 124 тысяч человек, а стационарную психиатрическую помощь — более 205 тысяч пациентов. В настоящее время в Украине функционируют 196 центров ментального здоровья.

Что известно о Комиссии

Национальная комиссия по вопросам психического здоровья будет действовать как постоянно действующий коллегиальный орган в сфере управления Кабинета Министров. Она будет обеспечивать согласованные подходы и координацию решений в сфере психического здоровья, способствовать интеграции соответствующих услуг в различные сферы жизни и формированию целостной государственной политики с учетом потребностей людей.

Комиссия будет взаимодействовать с центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, саморегулируемыми организациями, поставщиками и получателями услуг, специалистами в сфере психического здоровья, а также с общественными и международными организациями. В ее состав войдут 24 члена. Большинство будет работать на постоянной основе, другие — как представители ключевых органов государственной власти. Персональный состав будет утверждать Правительство, а организационное обеспечение будет осуществлять секретариат комиссии.

Среди ключевых задач — развитие профессиональных стандартов и повышение качества услуг в сфере психического здоровья. В частности, ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере психического здоровья и Реестра поставщиков услуг в сфере психического здоровья.

В ноябре 2025 года правительство утвердило положение о создании и функционировании соответствующих реестров. Предполагается, что информация о саморегулируемых организациях, сертифицированных специалистах и поставщиках услуг будет открытой и доступной на официальном вебсайте Национальной комиссии.

Для работы по ключевым направлениям при Национальной комиссии будут создаваться постоянные и временные комитеты. Они будут заниматься вопросами сертификации специалистов в сфере психического здоровья, деятельности психотерапевтов, непрерывного профессионального развития, рассмотрения обращений и жалоб получателей услуг, а также вопросами супервизии и профессиональной этики. При необходимости также может быть создан совет получателей услуг — для учета опыта и позиции людей при подготовке решений.

Следующим этапом станет проведение открытого конкурсного отбора членов Национальной комиссии и предоставление ей полномочий для координации политики в сфере психического здоровья и внедрения системы сертификации специалистов.

Закон Украины «О системе охраны психического здоровья», принятый Верховной Радой в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.