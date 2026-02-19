В Україні сертифікуватимуть психотерапевтів: Кабмін створив Нацкомісію з психічного здоров’я

Створюватимуться постійні та тимчасові комітети, які займатимуться питаннями сертифікації фахівців у сфері психічного здоров'я, діяльності психотерапевтів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Національної комісії з питань психічного здоров’я та затвердив її Статут. Рішення є складовою реалізації Закону України «Про систему охорони психічного здоров’я в Україні» та спрямоване на формування цілісної державної політики у цій сфері.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, створення комісії відбувається в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої Першою леді України. За його словами, у фокусі розвиток психосоціальної підтримки на рівні первинної медичної допомоги, розбудова мережі центрів ментального здоров’я та трансформація стаціонарної психіатричної допомоги.

За даними МОЗ, упродовж минулого року базову психологічну підтримку на первинному рівні отримали близько 276 тисяч пацієнтів, спеціалізовану допомогу в центрах ментального здоров’я — понад 124 тисячі осіб, а стаціонарну психіатричну допомогу — понад 205 тисяч пацієнтів. Наразі в Україні функціонують 196 центрів ментального здоров’я.

Що відомо про Комісію

Національна комісія з питань психічного здоров’я діятиме як постійно діючий колегіальний орган у сфері управління Кабінету Міністрів. Вона забезпечуватиме узгоджені підходи та координацію рішень у сфері психічного здоров’я, сприятиме інтеграції відповідних послуг у різні сфери життя та формуванню цілісної державної політики з урахуванням потреб людей.

Комісія взаємодіятиме з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, саморегулівними організаціями, надавачами та отримувачами послуг, фахівцями у сфері психічного здоров’я, а також із громадськими та міжнародними організаціями. До її складу увійдуть 24 члени. Більшість працюватиме на постійній основі, інші — як представники ключових органів державної влади. Персональний склад затверджуватиме Уряд, а організаційне забезпечення здійснюватиме секретаріат комісії.

Серед ключових завдань — розвиток професійних стандартів і підвищення якості послуг у сфері психічного здоров’я. Зокрема, ведення Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері психічного здоров’я та Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.

У листопаді 2025 року уряд затвердив положення про створення та функціонування відповідних реєстрів. Передбачається, що інформація про саморегулівні організації, сертифікованих фахівців і надавачів послуг буде відкритою та доступною на офіційному вебсайті Національної комісії.

Для роботи за ключовими напрямами при Національній комісії створюватимуться постійні та тимчасові комітети. Вони опікуватимуться питаннями сертифікації фахівців у сфері психічного здоров'я, діяльності психотерапевтів, безперервного професійного розвитку, розгляду звернень і скарг отримувачів послуг, а також питаннями супервізії та професійної етики. За потреби також може бути утворена рада отримувачів послуг — щоб враховувати досвід і позицію людей під час підготовки рішень.

Наступним етапом стане проведення відкритого конкурсного відбору членів Національної комісії та надання їй повноважень для координації політики у сфері психічного здоров’я і впровадження системи сертифікації фахівців.

Закон України «Про систему охорони психічного здоров’я», ухвалений Верховною Радою у 2025 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.