  1. В Украине

Защита ребенка от насилия — что гарантирует закон и куда обращаться за помощью

21:24, 19 февраля 2026
Что делать в случае угрозы ребенку: правовые основания, полномочия служб и доступные горячие линии.
Противодействие насилию над детьми — одно из ключевых направлений государственной политики в сфере защиты прав ребенка. Каждый ребенок имеет гарантированное законом право на безопасную среду, уважение достоинства и защиту от любых форм жестокого обращения. Об этом напоминают в Министерстве юстиции Украины, акцентируя на правах детей, механизмах правовой защиты и доступных инструментах помощи.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об охране детства» государство гарантирует каждому ребенку право на свободу, личную неприкосновенность и защиту чести и достоинства. Домашнее насилие в отношении детей, эксплуатация, психологическое или сексуальное давление — независимо от того, кто является обидчиком — подлежат немедленному реагированию и правовой оценке.

Право ребенка жить в безопасной среде является одним из ключевых прав, закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка.

Среда считается безопасной для ребенка, если в ней:

  • отсутствуют физические, психологические или сексуальные угрозы;
  • ребенок защищен от насилия, эксплуатации, жестокого обращения;
  • обеспечен доступ к образованию, здравоохранению, психологической поддержке;
  • существует стабильность, предсказуемость, доверие к взрослым.

Государство через органы опеки и попечительства, службы по делам детей, центры социальных служб, кол-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола, сексуальному насилию, связанному с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, противодействия торговле людьми и по вопросам защиты прав ребенка в порядке, установленном законодательством, предоставляет ребенку и лицам, которые заботятся о нем, необходимую помощь в предотвращении и выявлении случаев жестокого обращения с ребенком, передаче информации о таких случаях для рассмотрения в соответствующие уполномоченные законом органы для проведения расследования и принятия мер по прекращению насилия.

Также ребенок вправе лично обратиться в компетентные органы за защитой своих прав, свобод и законных интересов (статья 10 Закона).

Куда обратиться за помощью в случае насилия над ребенком

Если вы стали свидетелем совершения насилия над ребенком или вам стало известно об этом, необходимо немедленно сообщить правоохранительным органам, позвонив по номеру: 102, либо лично обратиться в ближайшее отделение полиции.

Также действуют бесплатные «горячие линии» круглосуточной поддержки:

  • 1547 – государственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей;
  • 0 800 500 335 или короткий номер 116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации;
  • 0 800 213 103 – единый контактный номер системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Кроме того, можно обратиться в службу по делам детей по месту проживания.

Ребенок, который подвергся насилию, имеет право на:

  • немедленную и эффективную защиту;
  • бесплатное получение социальной, психологической, медицинской и правовой помощи;
  • обращение в правоохранительные органы и суд с целью привлечения обидчика к ответственности;
  • уважение чести, достоинства и конфиденциальность личных данных.

Кто может осуществлять защиту прав и интересов пострадавшего ребенка

Защиту прав и интересов пострадавшего ребенка, кроме родителей и иных законных представителей ребенка, могут осуществлять родственники ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка.

