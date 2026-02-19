Захист дитини від насильства — що гарантує закон і куди звертатися по допомогу

Що робити у разі загрози дитині: правові підстави, повноваження служб і доступні гарячі лінії.

Протидія насильству над дітьми — один із ключових напрямів державної політики у сфері захисту прав дитини. Кожна дитина має гарантоване законом право на безпечне середовище, повагу до гідності та захист від будь-яких форм жорстокого поводження. Про це нагадують у Міністерстві юстиції України, акцентуючи на правах дітей, механізмах правового захисту та доступних інструментах допомоги.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», держава гарантує кожній дитині право на свободу, особисту недоторканність і захист честі та гідності. Домашнє насильство щодо дітей, експлуатація, психологічний чи сексуальний тиск — незалежно від того, хто є кривдником — підлягають невідкладному реагуванню та правовій оцінці.

Право дитини жити у безпечному середовище є одне із ключових прав, закріплених у Конвенції ООН про права дитини.

Середовище вважається безпечним для дитини, якщо в ньому:

відсутні фізичні, психологічні чи сексуальні загрози;

дитина захищена від насильства, експлуатації, жорстокого поводження;

забезпечено доступ до освіти, охорони здоров’я, психологічної підтримки;

існує стабільність, передбачуваність, довіра до дорослих.

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією Російської Федерації проти України, протидії торгівлі людьми та з питань захисту прав дитини у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.

Також дитина вправі особисто звернутися до компетентних органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів (стаття 10 Закону).

Куди звернутися по допомогу у разі насильства над дитиною

Якщо ви стали свідком вчинення насильства над дитиною чи вам стало відомо про це, необхідно негайно повідомити правоохоронним органам, зателефонувавши за номером: 102, або особисто звернутися до найближчого відділу поліції.

Також діють безкоштовні «гарячі лінії» цілодобової підтримки:

1547 – державна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;

0 800 500 335 або короткий номер 116 123 – національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації;

0 800 213 103 – єдиний контактний номер системи надання безоплатної правничої допомоги.

Крім того, можна звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання.

Дитина, яка зазнала насильства, має право на:

негайний та ефективний захист;

безоплатне отримання соціальної, психологічної, медичної та правничої допомоги;

звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдника до відповідальності;

повагу до честі, гідності та конфіденційність особистих даних.

Хто може здійснювати захист прав та інтересів постраждалої дитини

Захист прав та інтересів постраждалої дитини, крім батьків та інших законних представників дитини, можуть здійснювати родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини.

