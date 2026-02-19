  1. В Украине

НДС-льготы для лиц с инвалидностью: что предусматривает закон в 2026 году

14:30, 19 февраля 2026
Налоговая служба разъяснила, какие операции по поставке товаров и услуг для лиц с инвалидностью и других льготных категорий освобождаются от НДС, а также напомнила об условиях применения налоговых льгот.
Налоговое законодательство Украины предусматривает ряд льгот по налогу на добавленную стоимость для операций, связанных с обеспечением лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения. Об этом сообщает налоговая служба.

Операции, подлежащие освобождению от НДС:

поставка отдельных товаров и услуг, осуществляемых в пользу лиц с инвалидностью и других льготных категорий населения,

поставка товаров/услуг, изготовленных (предоставленных) непосредственно предприятиями и организациями, созданными общественными объединениями лиц с инвалидностью.

В соответствии с положениями ст. 197 Налогового кодекса Украины освобождение от налогообложения НДС возможно при условии соблюдения установленных требований, в частности относительно категорий товаров/услуг, субъектов хозяйствования и источников финансирования.

К перечню операций, освобождаемых от налогообложения НДС, относятся, в частности:

Поставка специальных товаров, в частности технических (комплектующих) и других средств реабилитации, в том числе изделий медицинского назначения для индивидуального пользования лицами с инвалидностью и другими льготными категориями населения — по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины (пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 НКУ).

Услуги реабилитационных учреждений, имеющих соответствующую лицензию, для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (пп. 197.1.5 НКУ).

Реабилитационные услуги, санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых на территории Украины для детей до 18 лет, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью (пп. 197.1.6 НКУ).

Услуги по содержанию лиц в реабилитационных учреждениях, а также услуги по питанию, обеспечению имуществом и т.п., предоставленные за счёт государственных средств (абз. «б», «д» пп. 197.1.7 НКУ).

Платные услуги по комплектованию регистрационно-учётных документов, пользованию редкими, ценными справочниками, книгами, предоставляемые библиотеками, находящимися в собственности всеукраинских общественных объединений лиц с инвалидностью (пп. 197.1.20 НКУ).

Услуги сельскохозяйственных товаропроизводителей — в частности по поставке продукции собственного производства и обработке земли для лиц с инвалидностью (пп. 197.1.24 НКУ).

Поставка товаров/услуг предприятиями, созданными общественными объединениями лиц с инвалидностью, при условии соблюдения требований законодательства и наличия положительного решения уполномоченного органа (п. 197.6 НКУ).

Применение льгот возможно только при полном соблюдении требований, установленных Налоговым кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами.

налоговая





