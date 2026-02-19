ПДВ-пільги для осіб з інвалідністю: що передбачає закон у 2026 році

Податкова служба роз’яснила, які операції з постачання товарів і послуг для осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій звільняються від ПДВ, а також нагадала про умови застосування таких податкових пільг.

Податкове законодавство України передбачає низку пільг з податку на додану вартість для операцій, пов’язаних із забезпеченням осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій населення. Про це повідомляє податкова служба.

Операції, які підлягають звільненню від ПДВ:

- постачання окремих товарів і послуг, що здійснюються на користь осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій населення,

- постачання товарів/послуг, виготовлених (наданих) безпосередньо підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

Відповідно до положень ст. 197 Податкового кодексу України, звільнення від оподаткування ПДВ можливе за умови дотримання визначених вимог, зокрема щодо категорій товарів/послуг, суб’єктів господарювання та джерел фінансування.

До переліку операцій, які звільняються від оподаткування ПДВ, належать, зокрема:

- Постачання спеціальних товарів, зокрема технічних (комплектуючих) та інших засобів реабілітації, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування особами з інвалідністю та іншими пільговими категоріями населення - за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 ПКУ).

- Послуги реабілітаційних закладів, що мають відповідну ліцензію, для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, (пп. 197.1.5 ПКУ).

- Реабілітаційні послуги, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України для дітей до 18 років, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (пп. 197.1.6 ПКУ).

- Послуги з утримання осіб у реабілітаційних закладах, а також послуги з харчування, забезпечення майном тощо, надані за рахунок державних коштів (абз. "б", "д" пп. 197.1.7 ПКУ).

- Платні послуги з комплектування реєстраційно-облікових документів, користування рідкісними, цінними довідниками, книгами, що надаються бібліотеками, які перебувають у власності всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю (пп. 197.1.20 ПКУ).

- Послуги сільськогосподарських товаровиробників - зокрема з постачання продуктів власного виробництва та обробки землі для осіб з інвалідністю (пп. 197.1.24 ПКУ).

- Постачання товарів/послуг підприємствами, створеними громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, за умови виконання вимог законодавства та наявності позитивного рішення уповноваженого органу (п. 197.6 ПКУ).

Застосування пільг можливе лише у разі повного дотримання вимог, визначених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

