В Киевской области в ДТП столкнулись школьный автобус с детьми и легковушка: фото

В поселке Ставище Белоцерковского района 19 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Jeep. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщение об аварии поступило в Службу спасения «101» в 07:53.

По информации спасателей, в результате столкновения двое человек из легкового автомобиля получили травмы. Одну пострадавшую госпитализировали до прибытия подразделения ГСЧС. Еще один человек оказался зажатым в автомобиле и нуждался в деблокировании.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили пострадавшего и передали его медикам экстренной помощи.

В автобусе на момент аварии находились 19 детей и 6 взрослых. Никто из них не пострадал.

