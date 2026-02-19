Правительство утвердило Порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола

Порядок определяет механизм реагирования на случаи дискриминации и насилия по признаку пола.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров утвердил Порядок реагирования на случаи дискриминации по признаку пола. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядок определяет механизм реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, насилия по признаку пола и сексуальных домогательств в органах государственной власти, Вооруженных Силах, других образованных в соответствии с законами воинских формированиях, правоохранительных органах специального назначения, силах гражданской защиты, в оборонно-промышленном комплексе, деятельность которых направлена на защиту национальных интересов, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления.

Порядок определяет общие подходы к рассмотрению обращений относительно случаев дискриминации по признаку пола, насилия по признаку пола и сексуальных домогательств; процедуру подачи и рассмотрения обращений; порядок информирования об обращениях и результатах их рассмотрения; пути предотвращения дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола.

