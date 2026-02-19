Уряд затвердив механізм реагування на випадки дискримінації та насильства за ознакою статі

Порядок визначає загальні підходи до розгляду звернень щодо випадків дискримінації за ознакою статі, насильства за ознакою статі та сексуальних домагань.

Кабінет Міністрів затвердив Порядок реагування на випадки дискримінації за ознакою статі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок визначає механізм реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, насильства за ознакою статі та сексуальних домагань в органах державної влади, Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, силах цивільного захисту, в оборонно-промисловому комплексі, діяльність яких спрямована на захист національних інтересів, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління.

Порядок визначає загальні підходи до розгляду звернень щодо випадків дискримінації за ознакою статі, насильства за ознакою статі та сексуальних домагань; процедуру подання та розгляду звернень; порядок інформування про звернення та результати їх розгляду; шляхи запобігання дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі.

