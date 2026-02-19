Кабмин утвердил Порядок формирования и обнародования перечней имущества, подлежащего приватизации

Порядок определяет процедуру формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества.

Кабинет Министров утвердил, в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», Порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядок определяет процедуру формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации в соответствии с частью третьей статьи 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Действие Порядка распространяется на имущество: органов государственной власти, органов местного самоуправления, имущество юридических лиц, относящихся к сфере управления органов государственной власти или органов местного самоуправления, Минобороны, СБУ, Госпогранслужбы, сил гражданской защиты, Госспецсвязи, Государственной уголовно-исполнительной службы, правоохранительных органов, налоговых органов, таможенных органов, которое непосредственно не обеспечивает выполнение указанными органами и юридическими лицами установленных законодательством задач; которое находится на балансе юридических лиц, определенных частью второй статьи 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», и не обеспечивает осуществление такими юридическими лицами своей основной деятельности; которое находится на балансе юридических лиц, не подлежащих приватизации, и более трех лет не используется в их деятельности.

