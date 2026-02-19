  1. В Украине

Кабмин утвердил Порядок формирования и обнародования перечней имущества, подлежащего приватизации

20:19, 19 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порядок определяет процедуру формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества.
Кабмин утвердил Порядок формирования и обнародования перечней имущества, подлежащего приватизации
Фото: golos.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил, в соответствии с Законом Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», Порядок формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Порядок определяет процедуру формирования и обнародования перечней государственного и коммунального имущества, подлежащего приватизации в соответствии с частью третьей статьи 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Действие Порядка распространяется на имущество: органов государственной власти, органов местного самоуправления, имущество юридических лиц, относящихся к сфере управления органов государственной власти или органов местного самоуправления, Минобороны, СБУ, Госпогранслужбы, сил гражданской защиты, Госспецсвязи, Государственной уголовно-исполнительной службы, правоохранительных органов, налоговых органов, таможенных органов, которое непосредственно не обеспечивает выполнение указанными органами и юридическими лицами установленных законодательством задач; которое находится на балансе юридических лиц, определенных частью второй статьи 4 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», и не обеспечивает осуществление такими юридическими лицами своей основной деятельности; которое находится на балансе юридических лиц, не подлежащих приватизации, и более трех лет не используется в их деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины приватизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЭБ предлагает закрывать дела налогоплательщиков в обмен на возмещение 150% убытков

Бюро экономической безопасности Украины инициировало обсуждение проекта, который обещает сменить карательную систему на компенсационную.

Закон о ветеранском предпринимательстве стартует 26 февраля, но его уже переписывают

Депутаты предлагают сделать статус субъекта ветеранского предпринимательства бессрочным и разрешить его наследование семьям.

Выплаты для освобожденных из плена под вопросом: законопроект вернули на доработку

Комитет выявил риски двойного регулирования выплат для освобожденных из плена и рекомендовал вернуть законопроект на доработку.

ВСП продлил командирование Юшкова в Печерский суд и оставил без рассмотрения представление по Корнеевой

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о временном переводе судьи для осуществления правосудия в суды Киева и Днепра.

Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]