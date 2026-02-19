Кабмін затвердив Порядок формування та оприлюднення переліків майна, що підлягає приватизації

Порядок визначає процедуру формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна.

Фото: golos.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядок формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок визначає процедуру формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації відповідно до частини третьої статті 4 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна».

Дія Порядку поширюється на майно: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, майно юридичних осіб, що належать до сфери управління органів державної влади або органів місцевого самоврядування, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби, сил цивільного захисту, Держспецзвʼязку, Державної кримінально-виконавчої служби, правоохоронних органів, податкових органів, митних органів, яке безпосередньо не забезпечує виконання зазначеними органами та юридичними особами встановлених законодавством завдань; яке перебуває на балансі юридичних осіб, визначених частиною другою статті 4 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», та не забезпечує провадження такими юридичними особами своєї основної діяльності; яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не підлягають приватизації, та більше трьох років не використовується в їх діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.