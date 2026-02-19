  1. В Україні

Кабмін затвердив Порядок формування та оприлюднення переліків майна, що підлягає приватизації

20:19, 19 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Порядок визначає процедуру формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна.
Кабмін затвердив Порядок формування та оприлюднення переліків майна, що підлягає приватизації
Фото: golos.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядок формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Порядок визначає процедуру формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації відповідно до частини третьої статті 4 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна».

Дія Порядку поширюється на майно: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, майно юридичних осіб, що належать до сфери управління органів державної влади або органів місцевого самоврядування, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби, сил цивільного захисту, Держспецзвʼязку, Державної кримінально-виконавчої служби, правоохоронних органів, податкових органів, митних органів, яке безпосередньо не забезпечує виконання зазначеними органами та юридичними особами встановлених законодавством завдань; яке перебуває на балансі юридичних осіб, визначених частиною другою статті 4 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», та не забезпечує провадження такими юридичними особами своєї основної діяльності; яке перебуває на балансі юридичних осіб, що не підлягають приватизації, та більше трьох років не використовується в їх діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України приватизація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ пропонує закривати справи платників податків в обмін на відшкодування 150% збитків

Бюро економічної безпеки України ініціювало обговорення проєкту, який обіцяє змінити каральну систему на компенсаційну

Закон про ветеранське підприємництво стартує 26 лютого, але його вже переписують

Депутати пропонують зробити статус суб’єкта ветеранського підприємництва безстроковим та дозволити його спадкування родинами.

Виплати для звільнених з полону під питанням: законопроєкт повернули на доопрацювання

Комітет виявив ризики подвійного регулювання виплат для звільнених з полону й рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання.

ВРП продовжила відрядження Юшкова до Печерського суду та залишила без розгляду подання щодо Корнєєвої

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового переведення судді для здійснення правосуддя до суду у Києві та Дніпрі.

Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]