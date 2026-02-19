В органах прокуратуры уменьшилось количество вакантных должностей, но их все еще более 1000

В Офисе Генерального прокурора в настоящее время вакантны 32 должности.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров назвала количество вакантных и временно вакантных должностей прокуроров в органах прокуратуры Украины (кроме административных) по состоянию на 16 февраля 2026 года.

Отмечается, что в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных прокуратурах всего вакантны 286 должностей (на 47 меньше, чем в январе), а в окружных и приравненных к ним прокуратурах — 706 должностей (на 58 меньше, чем в январе).

Кроме того, в Офисе Генерального прокурора, областных и приравненных прокуратурах временно вакантны 33 должности, а в окружных и приравненных к ним прокуратурах вакантны — 176 должностей.

Добавим, в целом количество вакантных должностей составляет 1201, а по сравнению с январем их количество уменьшилось на 112.

